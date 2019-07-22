Более 23 тыс. москвичей ограничены в водительских правах за долги

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Более 23 тыс. жителей столицы оказались под ограничением водительских прав к середине года. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве по итогам работы в первом полугодии.

К 1 июля в Москве действовало 23 тыс. 315 постановлений об ограничении специальных прав (на управление автомобилем, мотоциклом, катером, самолетом и т. д.). И хотя самую большую категорию ограниченных в праве вождения составили алиментщики (9,7 тыс.), почти 14 тыс. постановлений действуют в отношении должников других категорий - лиц, обязанных возместить вред здоровью или утрату кормильца, иной ущерб от преступлений, а также водители, накопившие долги за нарушения на дорогах на сумму не менее 10 тыс. рублей.

В середине прошлого года под ограничением специальных прав в Москве находились 18 тыс. должников, в начале этого года - 19,5 тыс.