Полуфиналистов конкурса управленцев в Петербурге проверят в рабочих ситуациях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Экспертное жюри петербургского кадрового конкурса "Мой город - Мои возможности" отобрало 502 участника для очного этапа. С 1 августа конкурсанты начнут проходить очные испытания в Санкт-Петербурге, сообщила в понедельник журналистам руководитель блока оценочных мероприятий проекта Юлия Иванова.

"[Дошедшим до полуфинала конкурсантам] предложат одинаковые задания, которые моделируют разные аспекты управленческой деятельности: это анализ информации, принятие решений в ситуации неопределенности, переговорный процесс, возможность скооперироваться или взять на себя ответственность в решении и прочее. За работой каждой команды будут наблюдать эксперты, которые имеют опыт работы в сфере подбора персонала не менее трех лет", - сказала Иванова.

Очный этап конкурса завершился 15 июля. Ему предшествовали дистанционные задания. В число полуфиналистов попали не только петербуржцы, но и представители 56 регионов России, а также два иностранца - граждане Белоруссии и Казахстана. Прежде чем приступить к командной работе, участники пройдут контрольное тестирование.

Конкурс "Мой город - Мои возможности" организован правительством Петербурга при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Старт проекту 29 мая дал врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Администрация Санкт-Петербурга рассматривает проект как площадку для формирования кадрового резерва нового поколения госслужащих.

"Только в администрации города [работает] почти 8 тысяч служащих. У нас идет ежегодное обновление: мы формируем всегда кадровый резерв, смотрим на тех молодых людей и девушек, кто готов пойти, в том числе, на государственную службу, на работу в бюджетном секторе. Мы рассчитываем на пополнение нашего кадрового резерва", - отметил вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин.

Условия конкурса

Финал конкурса пройдет в конце августе, он выявит 100 победителей. Финалисты конкурса "Лидеры России" смогут попасть сразу в финал проекта. Победители примут участие в программе наставничества - с ними в течение года будет работать опытный ментор.

Конкурс проходит в двух категориях. Первая - для молодых людей до 35 лет: условия участия для них - наличие не менее двух лет управленческого опыта, а также готовность занимать должности в госструктурах. Вторая - для людей от 20 до 55 лет, которые не хотят участвовать в конкурсе на замещение должностей, но могут использовать конкурс как возможность для саморазвития.