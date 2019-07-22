Прокуратура требует устранить нарушения из-за перевозки клиента BlaBlaCar в кабине поезда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура вынесла представление об устранении нарушений закона руководству Октябрьской дирекции тяги (филиал ОАО "Российские железные дороги") после случая с пассажиром сервиса по организации совместных поездок BlaBlaCar, который доехал из Санкт-Петербурга в Москву в кабине машиниста поезда, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что 15 июля житель Москвы собирался доехать домой из Петербурга. Для этого он забронировал место в машине у водителя BlaBlaCar за 1,3 тыс. рублей, однако организатор поездки предложил ему встретиться на Московском вокзале Петербурга. Там пассажира встретил машинист, который посадил его в кабину поезда и довез до столицы. BlaBlaCar после этого заблокировал аккаунт организатора поездки, компания "Российские железные дороги" отстранила от работы машиниста за нарушение служебных инструкций.

Как уточнили в ведомстве, после публикации СМИ прокуратура начала проверку из-за перевозки в кабине локомотива посторонних лиц. "По результатам проверки прокуратурой начальнику Октябрьской дирекции тяги (филиала ОАО "РЖД") вынесено представление [об устранении нарушений]", - сказали в ведомстве.

Начальником Октябрьской дирекции тяги, согласно базе СПАРК, является Алексей Лебедев.