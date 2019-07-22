Новгородские поисковики передали родным медальон погибшего в войну красноармейца

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Поисковики спустя восемь лет исследований нашли родственников погибшего во время Великой Отечественной войны в Новгородской области военнослужащего Красной армии Ивана Баканова. Семье, которая приехала за личными вещами бойца, считавшегося пропавшим без вести, передали медальон погибшего, найденный в 2011 году, сообщается на сайте поисковой экспедиции "Долина" в понедельник.

"Семье Бакановых из Сибири передали солдатский медальон их дедушки, погибшего во время Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Церемония передачи состоялась в Мясном Бору Новгородской области у воинского захоронения. В сообщении также говорится, что останки бойца Ивана Баканова и принадлежавший ему медальон поисковики отряда "Шкраб" обнаружили весной 2011 года. Тогда на территории области они нашли место массовой гибели военнослужащих Красной армии на Замошском болоте в районе гати [дорога через болото или затопленный участок]. Она использовалась для вывода из окружения частей Второй Ударной Армии в мае-июне 1942 года. Предположительно, колонна попала под обстрел немецких пулеметчиков в последние дни Любанской операции.

"Мы очень долго искали, но везде говорили, что никаких сведений об [Иване Баканове] нет. Более того, в список без вести пропавших он был внесен дважды. Для нас с тетей, это важно и дорого, что теперь мы знаем где захоронен ее отец, пусть даже в братской могиле", - передает слова родственницы бойца Татьяны Липуновой пресс-служба новгородской поисковой экспедиции "Долина".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Долины", поиск родственников в этом случае оказался сложным процессом, который удалось успешно завершить только через 8 лет исследований архивных документов и поисков.