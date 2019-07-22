Самый крупный на Кавказе некрополь в Северной Осетии закроют для туристов из-за вандализма

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июля. /ТАСС/. Самый крупный некрополь Северного Кавказа в селении Даргавс Северной Осетии временно закроют для посещения туристами после случая вандализма. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минкультуры республики.

"Министр культуры республики Эльбрус Кубалов сегодня дал распоряжение о закрытии для посетителей Даргавского некрополя. Связано это с недавним случаем его осквернения. Тогда хулиганы вытащили черепа из могильника и выставили на оконные проемы, после выложили соответствующие фото в соцсети. Их личности не установлены", - сказал собеседник агентства.

По поручению главы Минкультуры региона руководство Национального музея Северной Осетии и представители молодежного комитета общественного движения осетин "Стыр Ныхас" в ближайшее время разработают правила поведения и посещения некрополя. До разработки и утверждения правил все, кто будет замечен на его территории, будут считаться вандалами. "Там работала охрана, велось видеонаблюдение, однако этих мер было недостаточно, чтобы предотвратить подобные случаи вандализма. Будут работать над тем, чтобы они не повторялись более", - отметили в пресс-службе.

Некрополь называют "Городком мертвых", он является историко-архитектурным памятником и состоит на государственной охране. Первые захоронения в Даргавсе относятся к началу ХVII века. Всего там находится 95 склепов, в каждом из них покоятся нескольких поколений осетин-однофамильцев.