Более 20 поездов отменили из-за схода вагонов в Коми

ТАСС, 22 июля. Федеральная пассажирская компания (ФПК) изменила расписание движения поездов в связи с происшествием на станции Керки участка Кожва - Сосногорск в Республике Коми, где в ночь на понедельник сошли с рельсов 23 вагона с углем. Часть пассажирских поездов отменены с 22 по 26 июля, некоторые назначены укороченными маршрутами, сообщается на сайте ФПК.

"В связи с происшествием на станции Керки участка Кожва - Сосногорск Северной железной дороги с 22 по 26 июля вносятся изменения в движение поездов. Так, на данный период отменяются следующие поезда: № 41, № 375 Воркута - Москва; № 77 Воркута - Санкт-Петербург; № 309 Воркута - Адлер; № 89 Воркута - Нижний Новгород; № 311 Воркута - Новороссийск; № 21, 209 Лабытнанги- Москва; № 42, № 376 Москва - Воркута; № 22, № 210 Москва - Лабытнанги; № 78 Санкт-Петербург - Воркута; № 288 Белгород - Воркута; № 310 Адлер - Воркута; № 90 Нижний Новгород - Воркута; № 312 Новороссийск - Воркута; № 304/303, № 306/305, № 54/53 Сыктывкар - Усинск", - сообщается на сайте ФПК.

Измененными, укороченными маршрутами с 22 по 26 июля назначаются поезда: № 41, № 375, № 77, № 309, № 89, № 311 Воркута - Печора; № 21, № 209 Лабытнанги - Печора; № 42, № 376, № 22, № 210 Москва - Сосногорск; № 78 Санкт-Петербург - Сосногорск; № 288 Белгород - Сосногорск; № 310 Адлер - Сосногорск; № 90 Нижний Новгород - Сосногорск; № 312 Новороссийск - Сосногорск.

Возврат и переоформление проездных документов пассажирам при отказе от поездки будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов. Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00, добавили в компании.

Сход 23 вагонов с углем произошел в ночь на 22 июля на железнодорожной станции "Керки" в Сосногорском районе Коми из-за размыва пути после ливней. Авария произошла с грузовым поездом Воркута - Череповец в составе 54 вагонов, повреждены железнодорожные пути, проезда нет. В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов по Северной железной дороге ограничено до 26 июля. Продажи билетов на ряд поездов приостановлены.

На месте ЧП действует рабочая группа региональной комиссии по ЧС во главе с зампредседателя правительства региона Константином Лазаревым, начальником ГУ МЧС по Коми Александром Князевым, председателем Комитета ГО и ЧС региона Александром Бурцевым. Запущены специальные автобусы между станциями Сосногорск и Ираель, которые за день перевезли более тысячи пассажиров задержанных поездов. На территории Сосногорского района действует режим ЧС, в местной школе подготовлен пункт временного размещения людей. По факту схода грузовых вагонов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

Работа круглосуточно

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону, аварийно-восстановительным бригадам осталось убрать шесть опрокинувшихся вагонов, один из которых съехал в ручей, который в результате проливных дождей и подъема уровня воды стал причиной подмыва железнодорожного полотна и обрушения.

"Организовано освещение для круглосуточных восстановительных работ. По-прежнему следуют специальные автобусы между железнодорожными станциями Сосногорск и Ираель, перевозят пассажиров задержанных поездов. По разрешению ГИБДД такая схема движения возможна до 23:00 мск, позже, видимо, люди будут пережидать в поездах до утра", - сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы регионального главка МЧС Антон Ковалишин, добавив, что на месте действует прежняя объединенная группировка сил и средств в составе 187 человек и 32 единиц техники.