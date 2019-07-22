В Северной Осетии откроют памятник достигшему Северного полюса капитану

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июля. /ТАСС/. Памятник капитану Юрию Кучиеву, который первым в истории человечества на ледоколе "Арктика" достиг Северного полюса, откроют на его родине в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"28 августа исполнится 100 лет со дня рождения Героя Социалистического труда Юрия Кучиева, арктического капитана, который на атомоходе "Арктика" первым достиг Северного полюса - в этот день во Владикавказе откроется памятник прославленному земляку", - говорится в сообщении.

К юбилею Кучиева также будет подготовлен виртуальный выставочный проект "Родовые истоки арктического капитана Юрия Кучиева", а в школах республики пройдут уроки мужества с просмотром видеороликов, посвященных капитану.

Администрация местного самоуправления Владикавказа разместит на улицах тематические баннеры, а на национальном телевизионном канале "Осетия-Ирыстон" состоится премьера документального фильма "Легенда Арктики".

Юрий Кучиев - арктический капитан, впервые в мире в 1977 году на ледоколе "Арктика" достигший Северного полюса. В юго-западной части архипелага Земля Франца-Иосифа расположен остров Юрия Кучиева, открытый в 2008 году в ходе экспедиции ледокола "Ямал", территориально принадлежит к Архангельской области. Также имя Юрия Кучиева носит улица и школа во Владикавказе, родном городе капитана.