Суд рассмотрит вопрос законности ввода в эксплуатацию полигона ТКО в Кирове 14 августа

КИРОВ, 22 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Кировской области 14 августа рассмотрит вопрос законности ввода в эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Осинцах, куда с 1 января 2019 года вывозится мусор из Кирова, сообщила в понедельник ТАСС министр охраны окружающей среды области Алла Албегова.

"По отмене акта ввода в эксплуатацию судебное заседание в Арбитражном суде [назначено] на 14 августа", - сказала Албегова.

Ранее кировский аэроклуб ДОСААФ оспорил в суде законность выданного администрацией Слободского района разрешения на ввод в эксплуатацию полигона, так как массовое скопление птиц на полигоне, расположенном недалеко от аэродрома, может, по мнению истца, представлять угрозу для работы авиации. Как отмечала Албегова, в настоящее время полигон принимает отходы, он имеет лицензию на работу, внесен в государственный реестр объектов размещения отходов, что подтверждает соответствие объекта всем экологическим нормам безопасности и требованиям природоохранных норм. Сейчас и в ближайшие три года альтернативы полигону в Осинцах нет, правительство рассматривает вариант создания нового объекта, однако инвестора для этих целей пока найти не удалось, уточнила министр.

Дело о полигоне

Параллельно в судебном порядке рассматривается также дело о незаконности выданного администрацией Слободского района разрешения на строительство полигона в Осинцах. Четвертого апреля Второй арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитража от 14 ноября 2018 года о незаконности выданного разрешения. Правительство Кировской области обжаловало в кассационном порядке это решение, Арбитражный суд Волго-вятского округа рассмотрит дело 6 августа.

Согласно схеме обращения с ТКО, с 1 января 2019 года на полигон в Осинцах вывозят мусор из областного центра, действовавший ранее в Кирове полигон в Костино исчерпал свои мощности.

По данным кировских властей, ежегодно в регионе образуется 518 тыс. тонн отходов. В области утверждена территориальная схема обращения с ТКО, сбором, обработкой, утилизацией и захоронением отходов в регионе с 1 января занимается единый региональный оператор - компания "Куприт".