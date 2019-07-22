В Канаде назвали сроки установления причин гибели полярных китов

ОТТАВА, 23 июля. /ТАСС/. Министерство рыболовства, океанов и канадской береговой охраны обещает установить причины гибели редких полярных, или гренландских китов у атлантических берегов Канады в течение ближайших нескольких месяцев. Об этом в понедельник сообщили в ведомстве.

"Вскрытие китов является трудоемким и чрезвычайно сложным процессом, - говорится в полученном журналистами заявлении министерства. - Окончательные и подробные выводы всех вскрытий будут доступны в ближайшие месяцы".

В документе отмечается, что последнее вскрытие одного из погибших млекопитающих состоялось 21 июля, и его предварительные результаты не дают возможности установить точные причины смерти. "У него нет явных признаков получения травмы или запутывания [в рыболовецких сетях]", - уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что окончательные результаты вскрытий позволят специалистам не только понять причины гибели китов, но и принять необходимые меры для их защиты и восстановления пострадавшей популяции. Ранее сообщалось, что с начала года в канадских атлантических водах погибли уже восемь полярных китов.

По подсчетам ученых, в Северной Атлантике осталось всего около 400 гренландских китов. За последние 16 лет были обнаружены останки 70 этих морских животных. В более чем половине случаев они погибли, запутавшись в рыболовецких снастях или же из-за столкновения с кораблями.