Прямой авиарейс соединил Петропавловск-Камчатский и село Манилы на севере Камчатского края

ТАСС, 23 июля. Жители Камчатского края смогут прямым рейсом добраться из краевого центра в село Манилы Пенжинского района на севере полуострова. Авиарейс по маршруту открыт с 23 июля, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Запуск рейса позволит камчатцам добираться из краевого центра в Манилы или обратно за один световой день. До 23 июля полеты осуществлялись на самолете Ан-26 до села Тиличики, там пассажиры были вынуждены ночевать и на следующий день лететь уже на вертолете в Пенжинский район. Из-за непростых погодных условий одна ночевка зачастую превращалась в несколько дней ожидания перелета в пункт назначения, сейчас же время в одну сторону составит около пяти часов. По поручению губернатора края для удобства жителей края было решено запустить прямой авиарейс в Манилы на самолетах Ан-28", - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного строительства края Владимира Каюмова.

Рейс будет выполняться каждый вторник и четверг из Петропавловска-Камчатского и каждую среду и пятницу из села Манилы.

Перевозчик - "Камчатское авиационное предприятие". Пассажировместимость Ан-28 - до 15 человек.