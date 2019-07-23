Совфед освободил Малиновского от должности заместителя генпрокурора

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник освободил от должности заместителя генерального прокурора РФ Владимира Малиновского в связи с его выходом на пенсию за выслугу лет.

Как отметил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, Малиновский будет работать советником генерального прокурора РФ в связи с тем, что по состоянию здоровья ему необходима "меньшая служебная нагрузка".

67-летний Малиновский долгое время курировал Центральный федеральный округ, в последнее время - Сибирский федеральный округ. Заместителем генерального прокурора он был назначен в 2006 году. Весной этого года Малиновский получил тяжелую травму после случайного падения, когда выходил из машины.

Согласно Конституции РФ, назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей относится к компетенции верхней палаты парламента.