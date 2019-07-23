Девять вузов будут использовать цифровой образовательный сервис по обучению английскому

СКОЛКОВО, 23 июля. /ТАСС/. Девять российских университетов внедрят в учебный процесс цифровой образовательный сервис по обучению английскому языку, разработанный компанией Skyeng. Система позволяет преподавателям экономить время на поиске обучающих материалов и проверке заданий, студентам - пользоваться цифровой библиотекой с учебными материалами и отслеживать свой прогресс в обучении, сообщил во вторник ТАСС представитель компании.

Соглашения между вузами и Skyeng были подписаны на платформе Университета "20.35" в рамках образовательного интенсива "Остров 10-22" в Сколковском институте науки и технологий.

"Компания Skyeng представила цифровой образовательный сервис по обучению английскому языку Skyeng.University. Его выбрали девять вузов: Ярославский госуниверситет, Тамбовский госуниверситет, Каспийский госуниверситет технологий и инжиниринга, Тамбовский госуниверситет имени, Белгородский государственный технологический университет, Чеченский государственный педагогический университет, Уральский федеральный университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Кабардино-Балкарский госуниверситет", - сообщили в компании.

Отмечается, что сервис Skyeng.University разработан специально для университетов и призван помочь студентам и преподавателям. Так, педагоги смогут сэкономить время на проверке домашних заданий студентов, поиске нужных для обучения материалов. Кроме того, сервис обрабатывает и представляет результаты студентов по усвоению конкретного материала, "помогая более эффективно распоряжаться часами занятий". В свою очередь, обучающиеся могут воспользоваться цифровым учебно-методическим комплексом, материалы которого разработаны в соавторстве с международными экспертами, визуализацией прогресса и рекомендациями по дальнейшему обучению. В основе сервиса - более 6 млн уроков, система была успешно протестирована в 21 регионе РФ.

"Для каждого вуза, подписавшего соглашение, Skyeng разработает индивидуальный трек внедрения цифрового образовательного сервиса с учетом наработок вуза, а также целей и задач, связанных с обучением студентов английскому языку", - добавили в компании.

Образовательный интенсив

"Остров 10-22", работа которого проходила в Сколтехе с 10 по 22 июля, организован Министерством науки и высшего образования, Университетом "20.35", АНО "Платформа НТИ", Агентством стратегических инициатив, фондом "Сколково", Российской венчурной компанией, АНО "Цифровая экономика" и EdCrunch.

Цель интенсива - активное вовлечение российских вузов в процессы трансформации системы образования, обеспечивающих технологический прорыв. В интенсиве приняли участие 100 университетских команд во главе с ректорами вузов из 72 регионов страны, команды потенциальных научно-образовательных центров, предприниматели, ученые и представители органов власти.

Для вузов участие в "Острове" является началом взаимодействия с НТИ - программой по созданию условий для вывода российских прорывных технологий на международные рынки. Задачи и возможности НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно которому к 2020 году требуется создать 14 центров компетенций НТИ.