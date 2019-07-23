Путин поручил проверить выполнение обязанностей по ликвидации последствий лесных пожаров

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от Генеральной прокуратуры проверить соблюдение законов при использовании лесов в Иркутской области, где в мае происходили пожары.

"Генеральной прокуратуре провести проверку соблюдения законодательства РФ физическими и юридическими лицами, использующими леса в муниципальных районах Иркутской области, на территориях которых в мае 2019 г. произошли лесные пожары", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Также Путин указал, что Генпрокуратуре надлежит проверить соблюдение законодательства "должностными лицами расположенных в Иркутской области территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, должностными лицами органов государственной власти Иркутской области и соответствующих органов местного самоуправления при осуществлении возложенных на них полномочий по профилактике и ликвидации лесных пожаров, а также по ликвидации последствий таких пожаров".

Ответственным за выполнение этих поручений назначен генеральный прокурор Юрий Чайка, которому дан срок до 1 сентября 2019 года.

Также Путин поручил правительству "с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части, касающейся охраны лесов от пожаров". Президент ждет выполнения этого задания к 1 декабря 2019 года.