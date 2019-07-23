Путин рекомендовал регионам мониторить СМИ на предмет сообщений о нарушении прав граждан

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов организовать мониторинг средств массовой информации для выявления фактов нарушения прав граждан. Как сообщает официальный сайт Кремля, такую рекомендацию он дал по итогам форума "Правда и справедливость".

"Организовать при участии органов местного самоуправления мониторинг средств массовой информации в целях выявления сообщений о нарушениях законодательства Российской Федерации, прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации, а также разработать механизм принятия эффективных мер реагирования в случае совершения таких нарушений", - говорится в рекомендации, адресованной главам регионов.

Также президент указал на необходимость сформировать в регионах до конца 2019 года базы данных о служебных жилых помещениях и рассмотреть вопрос о предоставлении участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель" таких помещений.

Правительству России поручено рассмотреть вопрос о включении мероприятий по строительству служебных жилых помещений для участников этих двух программ в государственную программу РФ "Комплексное развитие сельских территорий". Также кабмин должен будет разработать механизм взаимодействия с субъектами РФ и с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" при определении целей и направлений использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам регионов на закупку медицинского оборудования для использования на дому и лекарственных средств, включая обезболивающие лекарства.