Госдума приняла закон о создании реестра лиц, лишенных родительских прав

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями.

Сегодня лица, лишенные родительских прав или ограниченные в них решением суда, а также отстраненные от обязанностей недобросовестные опекуны и попечители не могут снова усыновить или взять под опеку ребенка. Тем не менее, отмечают в кабмине, такие случаи до сих пор выявляются из-за отсутствия налаженного обмена информацией между компетентными органами и естественного старения и разрушения со временем бумажных документов с решениями об отмене опеки или попечительства.

Для решения этой проблемы и предлагается создать реестр. В него будет включены данные о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в них, об отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение обязанностей, а также о бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине. Информация будет размещаться в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Как пояснял ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, инициатива призвана предотвратить ситуации, когда решением суда люди были лишены родительских прав, но "вдруг пытаются выступить в роли усыновителей или опекунов и попечителей, чтобы таким образом заработать деньги". "Разумеется, такой реестр должен быть составлен, эти люди не должны претендовать на то, чтобы получать соответствующую помощь", - отметил депутат.