Путин поручил кабмину усовершенствовать маркировку информпродукции

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал больше не использовать классификацию "информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет".

Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, правительство РФ должно "представить предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, предусмотрев исключение из классификации информационной продукции категории "информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет".

Путин отвел срок на выполнение данного требования до 1 сентября 2019 года, назначив ответственным премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

16 мая, во время медиафорума Общероссийского народного фронта, президент заявил, что система возрастной маркировки зрелищных мероприятий и информационной продукции должна отвечать здравому смыслу, и признал, что в нынешней системе "плюсов" трудно разобраться.

Глава государства дал еще несколько поручений, касающихся здоровья детей. Так, до 1 сентября кабинет министров вместе с руководителями регионов должен "рассмотреть вопросы об уточнении полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по обеспечению питанием обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, предусмотрев внесение при необходимости соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации". Одновременно необходимо "рассмотреть вопрос о возможности обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях питанием за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исходя из расчетов необходимых для этого средств и конкретных источников".

Во время медиафорума Общероссийского народного фронта, Путин не исключил, что количество детей, получающих бесплатное питание в школах, может быть увеличено. При этом он высказался за проведение тщательных расчетов, чтобы власти брали на себя только те обязательства, которые будут в состоянии выполнить.