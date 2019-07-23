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Госдума уточнила порядок утверждения уставов и атаманов казачьих обществ

Атаман избирается на пять лет и утверждается президентом

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении закон о наделении президента РФ полномочиями по утверждению атаманов войсковых казачьих обществ, назначению и освобождению от должности атамана всероссийского казачьего общества.

Как говорится в документе, "атаман войскового казачьего общества избирается высшим органом управления казачьего общества сроком на пять лет и утверждается президентом Российской Федерации" по представлению Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН). Атаман всероссийского казачьего общества назначается и освобождается от должности главой государства по представлению данного ведомства.

Президент также наделяется полномочиями по определению порядка согласования и порядка утверждения уставов казачьих обществ. Порядок утверждения атаманов казачьих обществ, за исключением войсковых и всероссийского, будет определять ФАДН.

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