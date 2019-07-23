Дума увеличит для нуждающихся семей пособия на детей до трех лет до прожиточного минимума

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, изменяющий критерий нуждаемости семей (с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума в регионе) при установлении пособий на первого и второго ребенка. Документ принят с правительственной поправкой, вводящей для таких семей ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Сегодня право на получение ежемесячных выплат имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Законопроект позволит получать выплаты большему числу семей.

Ко второму чтению правительство внесло поправки, предусматривающие введение для таких семей с 1 января 2020 года ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума на ребенка в субъекте Федерации.

"Речь фактически идет о том, что выплаты, которые сегодня осуществляются до достижения ребенком полутора лет, будут осуществляться до достижения трехлетнего возраста по заявлению, поступившему от соответствующей семьи", - пояснил журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Обновленная редакция документа увеличивает срок, на который назначается такая выплата: сначала она будет назначаться до достижения ребенком возраста 1 года, а по истечении этого срока (при условии подачи гражданином нового заявления) - на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет. В настоящее время выплата назначается на один год, а по истечении этого срока (при условии подачи гражданином нового заявления) - дополнительно на срок до достижения ребенком возраста полутора лет. Также увеличивается срок, в течение которого родители могут подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка - в течение 3-х лет со дня рождения ребенка (действует - в течение 1,5 лет).

В настоящее время в качестве временной меры поддержки семей с детьми работающим матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), а также женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, предоставляются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей.