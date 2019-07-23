Госдума приняла проект о поиске пропавших детей по геолокации мобильных устройств

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, который позволяет искать пропавших детей путем определения их возможного местонахождения по используемому ими мобильному устройству. Автором инициативы выступила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Согласно документу, для использования такой возможности будет необходимо письменное согласие одного из родителей несовершеннолетнего или лиц, их заменяющих, а также "мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, вынесенное в течение 24 часов с момента поступления сообщения о без вести пропавшем ребенке". В этом случае "допускается получение информации о соединениях абонентского устройства, находящегося у несовершеннолетнего, с иными абонентами, иным оборудованием, а также о местоположении данного устройства путем снятия информации с технических каналов связи с обязательным уведомлением суда (судьи)" в течение суток.

В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-разыскного мероприятия правоохранители будут обязаны получить судебное решение о проведении такого мероприятия либо прекратить его проведение.

"Действовать незамедлительно, использовать оперативно шанс на быстрое установление местонахождения ребенка по данным геолокации мобильного устройства означает возможность выиграть бесценное время на помощь и спасение жизни и в ситуации, когда ребенок потерялся, когда заблудился, когда произошел несчастный случай, и когда он стал жертвой преступления", - пояснила Яровая.

"Принимаемым решением мы создаем реальные возможности для опережения тяжких последствий и спасения ребенка", - подчеркнула она.