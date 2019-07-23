Более четверти уехавших после массовой драки в Чемодановке цыган вернулись в село

ПЕНЗА, 23 июля. /ТАСС/. Представители цыганской общины, уехавшие из села Чемодановка Пензенской области после массовой драки, в результате которой один человек погиб, четверо были ранены, стали возвращаться в населенный пункт. В настоящее время в село вернулись 177 из примерно 600 человек, покинувших Чемодановку, сообщил во вторник ТАСС глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев.

Ранее сообщалось, что большая часть цыганского населения сел Чемодановка и Лопатки покинули свои дома после массовой драки, произошедшей 13 июня. Власти Пензенской области сообщили, что никто не заставлял их принудительно выезжать из поселков.

"Цыгане начали возвращаться. По последним данным, которыми я располагаю, вернулись 177 человек. Всего в селе [до массовой драки] проживали 600 человек [представителей цыганской общины]. То есть вернулись [более] 25% уехавших", - отметил Демичев.

По его словам, конфликтов после возвращения представителей цыганской общины в селе не происходило, обстановка в населенном пункте спокойная. "Полиция дежурит, сейчас в Чемодановке работает отдел из шести полицейских", - добавил собеседник агентства.

Как сообщал ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, конфликт в Чемодановке произошел на бытовой почве "между коренными местными жителями и цыганами". Для установления причастности к происшествию в полицию были доставлены более 170 человек, 28 представителей цыганской общины задержаны. По решению суда они заключены под стражу.