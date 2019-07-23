В Нижегородской области открылся учебный центр патриотического воспитания

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июля. /ТАСС/. Учебный центр патриотического воспитания Приволжского федерального округа (ПФО) начал работу в Балахнинском районе Нижегородской области. До конца года центр планирует принять около 3 тыс. воспитанников из девяти регионов России, сообщил журналистам во вторник глава региона Глеб Никитин на церемонии открытия.

"Этот центр во многом ориентирован именно на межрегиональную работу. В ближайших планах смены из 9 субъектов Приволжского федерального округа. Уже до конца этого года планируется принять около 3000 ребят. Затем ежегодно будет формироваться по 50 смен", - сказал Никитин.

С открытием нового учебного центра "гвардейцев" поздравил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. "Центр будет работать круглогодично, то есть ежегодно до 15 тысяч молодых людей смогут пройти здесь школу патриотизма, поймут истинный смысл таких святых для нашего народа понятий как долг, честь, совесть, достоинство и любовь к Родине", - сказал Комаров на церемонии открытия.

Центр открыт на базе кадетского корпуса им. генерала армии Василия Маргелова и будет использовать его инфраструктуру. Воспитанники центра будут осваивать здесь навыки робототехники, парашютного дела, авиамоделирования, программирования, радиоэлектроники и управления беспилотными летательными аппаратами, смогут пройти программу ДОСААФ России по военно-учетным специальностям.

По словам губернатора Нижегородской области, в настоящее время в регионе более 80% ребят участвуют в мероприятиях патриотической направленности. "В Нижегородской области около 150 тыс. человек ежегодно принимают участие в "Зарнице", действует более 80 оборонно-спортивных классов, работают специализированные кадетские школы-интернаты. У нас создано 58 отделений "Юнармии", а в ряды организации вступили почти 14 тыс. человек", - уточнил Никитин.

Межрегиональные центры военно-патриотического воспитания в России создаются по поручению президента РФ Владимира Путина.