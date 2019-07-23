Представители РПЦ войдут в комиссию Stenograffia из-за ситуации с работой Покраса Лампаса

Ранее сообщалось, что публичная дискуссия между православной общественностью и организаторами фестиваля разгорелась из-за работы художника Покраса Лампаса "Супрематический крест", размещенного на площади Первой пятилетки на Уралмаше. Представитель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова на своей странице в Facebook призвала "закрасить" работу Покраса Лампаса, потому что крест - это христианская святыня и "попирать ногами крест верующим очень смутительно". Коммунальные службы частично залили работу гудроном, теперь организаторы фестиваля ищут деньги на восстановление арт-объекта.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Представители Екатеринбургской епархии будут участвовать в обсуждении работ екатеринбургского фестиваля уличного искусства Stenograffia, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе епархии.

"Руководитель фестиваля Stenograffia предложил епархии ввести своего представителя в комиссию по согласованию [работ фестиваля]", - сообщили в пресс-службе.

Предложение прозвучало на встрече, где представители РПЦ и организаторы Stenograffia обсуждали христианскую символику в современном искусстве. Стороны коснулись и ситуации, которая сложилась вокруг арт-объекта Покраса Лампаса.

Руководитель отдела епархии по взаимоотношениям церкви с обществом Максим Миняйло отметил, что в епархии с пониманием отнеслись к арт-проекту, зная о добрых намерениях художника и организаторов фестиваля, но рекомендовали бы обсуждать подобные идеи "на берегу", уточнили в пресс-службе.

"Мы понимаем, что нынешняя ситуация возникла в том числе и потому, что никто не обратился в епархию на этапе проработки идеи. Потому выстраивание взаимодействия между епархией и представителями фестиваля Stenograffia будет полезно для всех", - цитирует пресс-служба слова Миняло.