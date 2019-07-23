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Facebook научил ИИ переносить дороги на карту по спутниковым снимкам

Как отмечается, эта модель способна учитывать региональные различия в дорожных сетях

Инженеры Facebook AI разработали новый метод отображения дорог на карте, используя данные со спутниковых снимков высокого разрешения. Об этом сообщается в блоге компании.

Как отмечается, эта модель искусственного интеллекта способна учитывать региональные различия в дорожных сетях, а, следовательно, эффективно определять дороги по всему земному шару.

Компания открыла доступ к набору спецсервисов и инструментов для редактирования карт Map With AI, включающий редактор RapiD. В Facebook заявили, что это позволит специалистам просматривать, проверять и корректировать карту по мере необходимости.

"Мы надеемся, что RapiD ускорит работу добровольцев OpenStreetMap и OpenStreetMap Team для создания свободно доступных карт регионов по всему миру", - говорится в сообщении.

Ранее эту систему использовали для переноса в OpenStreetMap более 300 тыс. миль дорог в Таиланде. Эту работу проделали за 18 месяцев, тогда как команде из 100 картографов потребовалось бы в два раза больше времени.

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