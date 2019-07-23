Facebook научил ИИ переносить дороги на карту по спутниковым снимкам

Инженеры Facebook AI разработали новый метод отображения дорог на карте, используя данные со спутниковых снимков высокого разрешения. Об этом сообщается в блоге компании.
Как отмечается, эта модель искусственного интеллекта способна учитывать региональные различия в дорожных сетях, а, следовательно, эффективно определять дороги по всему земному шару.
Компания открыла доступ к набору спецсервисов и инструментов для редактирования карт Map With AI, включающий редактор RapiD. В Facebook заявили, что это позволит специалистам просматривать, проверять и корректировать карту по мере необходимости.
Facebook AI researchers and engineers have developed a new method for using deep learning and weakly supervised training to predict road networks from commercially available high-resolution satellite imagery. https://t.co/HOL1KfdsAB pic.twitter.com/pnfSxdUBpR— Facebook AI (@facebookai) 23 июля 2019 г.
"Мы надеемся, что RapiD ускорит работу добровольцев OpenStreetMap и OpenStreetMap Team для создания свободно доступных карт регионов по всему миру", - говорится в сообщении.
Ранее эту систему использовали для переноса в OpenStreetMap более 300 тыс. миль дорог в Таиланде. Эту работу проделали за 18 месяцев, тогда как команде из 100 картографов потребовалось бы в два раза больше времени.