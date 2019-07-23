Facebook научил ИИ переносить дороги на карту по спутниковым снимкам

Инженеры Facebook AI разработали новый метод отображения дорог на карте, используя данные со спутниковых снимков высокого разрешения. Об этом сообщается в блоге компании.

Как отмечается, эта модель искусственного интеллекта способна учитывать региональные различия в дорожных сетях, а, следовательно, эффективно определять дороги по всему земному шару.

Компания открыла доступ к набору спецсервисов и инструментов для редактирования карт Map With AI, включающий редактор RapiD. В Facebook заявили, что это позволит специалистам просматривать, проверять и корректировать карту по мере необходимости.