Эксперты: районные общественные пространства помогут благоустроить Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Создание небольших общественных пространств районного масштаба позволит не только благоустроить Петербург, но и бороться с несанкционированными свалками, разбив парки на запущенных территориях, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов назвал благоустройство общественных пространств в соответствии с видением горожан и борьбу с несанкционированными свалками приоритетами в последующей работе властей. Итоги выполнения программы "Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге" за 2018 год, а также предварительные результаты ее реализации за первое полугодие 2019 года обсуждались на рабочем совещании с членами правительства Петербурга.

Комфортная среда для каждого района

Создание комфортной для жизни городской среды Александр Беглов обозначил одним из стратегических направлений развития города. Расходы на благоустройство Петербурга в этом году были увеличены до 4 млрд рублей.

По мнению члена комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД), члена правления Санкт-Петербургского Союза архитекторов Олега Манова, большое значение для комфортной жизни горожан имеет появление общественных пространств районного масштаба. Санкт-Петербургу не хватает небольших проектов по благоустройству скверов, парков, пешеходных зон, площадок для культурных событий, считает эксперт.

При этом он уверен, что залог успеха - это ориентация на мнение самих жителей: где и какой проект должен быть реализован. По такому пути уже пошли власти Невского района: они начали благоустройство территории одного из крупнейших водоемов на юго-востоке города - Ивановского карьера, который уже облюбовали местные жители. Водоем и его окрестности не приспособлены для отдыха, но люди активно проводят там время. По словам заместителя главы администрации Невского округа Павла Конькова, на карьере создадут зону с дорожками, детскими и спортивными площадками. Здесь же благоустроят прибрежную территорию и организуют условия для развития водно-моторного спорта.

"Сейчас губернатор обратил внимание на этот проект, здесь будет создаваться хорошая зона для отдыха, выделят финансирование <…> У нас появится еще одна благоустроенная территория, которая очень хорошо вписывается в зону комфортного жилья", - отметил Коньков.

В свою очередь Олег Манов подчеркнул, что просто озеленить ту или иную территорию недостаточно, необходимо продумать ее наполнение и предназначение. Для этого нужно привлекать частный бизнес, предоставив ему возможность развивать свое дело в заданном городом направлении.

"Интересный проект, реализованный на деньги частного инвестора, - "Севкабель Порт". Это и музыкальные фестивали, и ресторанные истории. Все это можно воплотить, причем не обязательно ... на деньги администрации. Власти необходимо заложить потенциал участка, а дальше частные компании могут реализовать на нем свои программы. Но важно, чтобы потенциал заложил именно город", - рассказал Манов.

Штрафы бесполезны в борьбе с мусором

По пути благоустройства популярных территорий для отдыха горожан пошли и власти муниципального округа "Остров Декабристов". В районе предстоит привести в порядок популярное место отдыха местных жителей - устье реки Смоленки. По мнению муниципального депутата округа Бориса Стратюка, как только территорию облагородят, люди сами перестанут портить окружающую среду.

"Устье Смоленки сейчас представляет собой запущенную территорию: там ... жарят шашлыки, бросают одноразовую посуду, оставляют много мусора. Но ... проблема решится, когда произойдет благоустройство. Как только парк сделают, там будет чистота и порядок. А сейчас там, действительно, все находится в плохом состоянии", - отметил собеседник агентства.

Как решить проблему свалок

Борьба с несанкционированными свалками - одно из ключевых направлений в рамках реализации стратегии по благоустройству города. На рабочем совещании с членами правительства Петербурга врио губернатора поручил усилить борьбу со свалками, а также активизировать работу по предотвращению их появления.

По мнению председателя Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области, председателя общественной организации "Северо-Западный Зеленый крест" эколога Юрия Шевчука, не только ликвидировать свалки, но и предотвратить появление новых в будущем мог бы пересмотр порядка схемы утилизации отходов в Петербурге.

Заинтересованность полигонов в приемке мусора могла бы стать рецептом для решения этой проблемы. По его словам, управляющим компаниям стоило бы заключать договоры на вывоз мусора непосредственно с полигонами, минуя фирмы-перевозчики. В этом случае у перевозчиков не будет соблазна создавать несанкционированные свалки, так как их бы связывали обязательства по доставке ТБО в конечный пункт - на полигоны. Штрафы же, по мнению эколога, не смогут решить проблему раз и навсегда.

"Жилищным компаниям нужно заключать договоры с конечной точкой, то есть, с полигоном. Тогда полигон платит перевозчикам только в случае, если мусор ему привезли. Мы же не видим сейчас нигде свалок из кирпича и ценных металлов, потому что, если кто-то заказывает кирпич, то он платит за то, чтобы его доставили, а если не доставили - соответственно не платит", - сказал собеседник агентства, отметив, что в будущем городу также предстоит принять решение о переработке отходов, что потребует строительства специализированного завода.

Что касается мусора, который люди выбрасывают в реки и каналы Петербурга, Шевчук подчеркнул, что избавить людей от этого соблазна позволят правильно созданные городские условия, а именно достаточное количество урн.