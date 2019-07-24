В Нью-Йорке пару кроссовок продали с аукциона Sotheby's за рекордную цену в $437,5 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Мировой рекорд по стоимости пары кроссовок, проданной с аукциона, был побит во вторник на торгах в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Беговые кроссовки модели Moon Shoe, выпущенные в 1972 году компанией Nike, приобрел за $437,5 тыс. канадский коллекционер Майлс Надал. Как подчеркивает Sotheby's, предыдущий рекорд был установлен в 2017 году. Тогда была продана за $190,4 тыс. пара кроссовок, которую носил во время Олимпийских игр 1984 года американский баскетболист Майкл Джордан.

Оценочная стоимость кроссовок Moon Shoe составляла от $110 тыс. до $160 тыс. По данным экспертов Sotheby's, Nike выпустила только 12 пар такой обуви специально для американских спортсменов, которые готовились к участию в Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Проданная в Нью-Йорке во вторник пара является единственной, которую никто не надевал.