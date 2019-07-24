Депутат сообщил, что осенью в Думу внесут законопроект о видеофиксации применения силы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Депутат от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов сообщил ТАСС, что осенью внесет на рассмотрение палаты законопроект об обязательной видеофиксации применения сотрудниками ФСИН силы и специальных средств воздействия в местах лишения свободы. Эта инициатива, по его словам, поддерживается уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

"Идут консультации с правительством и ФСИН с целью определения суммы бюджетных расходов, необходимых для реализации идеи. В августе правительство должно ответить на мой запрос и уточнить данные, которые остаются не открытыми, В частности, речь идет о количестве сотрудников во всех сферах деятельности ФСИН. После этого, подсчитав необходимые средства, буду осенью вносить законопроект", - сказал Шаргунов.

"Я уже заручился поддержкой Москальковой", - добавил политик, занимающий пост заместителя председателя думского комитета по культуре.

Сегодня в законодательстве закреплена формулировка о фиксации применения физической силы и специальных средств "при наличии возможности", пояснил ранее агентству Шаргунов. "Суть моего предложения, чтобы эту фразу про возможность убрать и обязать везде во ФСИН фиксировать применение силы и спецсредств", - отметил он. Оснастить видеорегистраторами предлагается сотрудников колоний, которые непосредственно имеют отношение к применению силы к заключенным. Поправки предлагаются в федеральный закон "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы".

Дело о пытках в ярославской колонии

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства. 23 августа 2018 года на сайте "Новой газеты" появилось еще одно видео об избиении заключенных в колонии №1, по нему также было возбуждено уголовное дело. По всем эпизодам с пытками в колониях Ярославля, которые были выявлены следствием, проходят 20 фигурантов, 14 из них арестованы, трое находятся под домашним арестом, еще трое - под подпиской о невыезде.