НКО направили более 2 тыс. заявок на второй конкурс президентских грантов 2019 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО) отправили на второй конкурс Фонда президентских грантов более 2 тыс. заявок, еще более 8 тыс. проектов дорабатываются авторами инициатив. Об этом рассказали в среду ТАСС в пресс-службе фонда.

"В настоящий момент 2024 проекта уже подано НКО со всей страны, еще 8 тыс. 273 заявки находятся в процессе доработке авторами", - сообщили в пресс-службе.

В фонде уточнили, что прием заявок завершится 31 июля в 23:30 мск. Итоги второго конкурса будут подведены к 14 октября, а начать реализацию поддержанных проектов можно будет с 1 ноября. В ходе второго конкурса НКО в общей сложности получат около 4,5 млрд рублей, уточнили в организации.

Первый конкурс президентских грантов 2019 года завершился 31 мая. Экспертный совет допустил до участия 8,2 тыс. проектов из более чем 9 тыс. заявок. Победителями стали более 1,6 тыс. организаций, которые получили 3,3 млрд рублей.

Конкурсы в целях обеспечения государственной поддержки НКО, участвующих в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. С 2007 по 2016 год конкурсы организовывались несколькими операторами. В 2017 году был учрежден единый оператор - Фонд президентских грантов.

С момента своего создания в конкурсах фонда победило около 8,4 тыс. проектов на общую сумму 17,8 млрд рублей.