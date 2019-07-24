Превышение нормы бензола выявлено в поселках под Саратовом у горящего мусорного полигона

САРАТОВ, 24 июля. /ТАСС/. Росприроднадзор зафиксировал превышение в девять раз предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе в населенных пунктах рядом с горящим мусорным полигоном в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

"Специалистами были отобраны пробы атмосферного воздуха в семи точках. По результатам лабораторных исследований выявлены превышения по бензолу на месте возгорания в 34 раза, в населенных пунктах - поселке Пробуждение и поселке Коминтерн - в 9,3 раза. По оксиду углерода на месте возгорания - более чем в 2 раза", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Утром 21 июля, предположительно, после поджога началось тление и задымление края мусорного полигона в Энгельсском районе на площади порядка 100 квадратных метров. Эксплуатантом полигона является региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами области - филиал "Управления отходами".

В отношении компании проводится административное производство.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами, в ночь на 24 июля шла интенсивная заливка водой очагов задымления. Это вызвало увеличение парения. В настоящее время на месте работают почти 30 единиц техники и три звена рабочих. Материальный ущерб не нанесен, никто не пострадал.

Бензол - одно из самых токсичных веществ, может содержаться в смоге, выбросах промпредприятий. При горении все материалы, содержащие производные бензола, выделяют копоть и гарь. Именно из-за них чаще всего погибают люди при пожарах.