Росприроднадзор возбудил дело после разлива химотходов в Дзержинске

ТАСС, 24 июля. Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу (ПФО) возбудил административное дело из-за разлива химикатов в лесу в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщил ТАСС в среду начальник департамента Олег Кручинин.

Ранее Министерство экологии и природных ресурсов региона начало проверку из-за разлива отходов в Дзержинске после того, как местные жители сообщили в круглосуточную экологическую диспетчерскую службу о несанкционированной свалке химотходов в лесу. Площадь разлива химотходов составила 24 кв. м. Как отметили в пресс-службе департамента Росприроднадзора по ПФО, в 500 м западнее ОАО "НИПОМ" в лесу были обнаружены пластиковые емкости. Содержимое некоторых из них из-за разгерметизации вытекло на почву.

"По результатам планового осмотра департаментом возбуждено административное расследование по основаниям ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ ("Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления"). В ходе расследования будет определен класс опасности содержимого емкостей, установлено и привлечено к ответственности виновное лицо, рассчитан вред, причиненный почве", - отметил Кручинин.