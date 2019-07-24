{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росприроднадзор возбудил дело после разлива химотходов в Дзержинске

Площадь разлива составила 24 кв. м

ТАСС, 24 июля. Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу (ПФО) возбудил административное дело из-за разлива химикатов в лесу в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщил ТАСС в среду начальник департамента Олег Кручинин.

На эту тему

Ранее Министерство экологии и природных ресурсов региона начало проверку из-за разлива отходов в Дзержинске после того, как местные жители сообщили в круглосуточную экологическую диспетчерскую службу о несанкционированной свалке химотходов в лесу. Площадь разлива химотходов составила 24 кв. м. Как отметили в пресс-службе департамента Росприроднадзора по ПФО, в 500 м западнее ОАО "НИПОМ" в лесу были обнаружены пластиковые емкости. Содержимое некоторых из них из-за разгерметизации вытекло на почву.

"По результатам планового осмотра департаментом возбуждено административное расследование по основаниям ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ ("Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления"). В ходе расследования будет определен класс опасности содержимого емкостей, установлено и привлечено к ответственности виновное лицо, рассчитан вред, причиненный почве", - отметил Кручинин.

Теги
РоссияНижегородская область
Превышение нормы бензола выявлено в поселках под Саратовом у горящего мусорного полигона
Вблизи самой горящей свалки допустимая концентрация вещества превышена в 34 раза
Читать полностью