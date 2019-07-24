Краснодарские следователи проверяют видео, где сотрудница детсада избивает воспитанников

"Для установления изложенных обстоятельств по данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю незамедлительно организована доследственная проверка. В ходе проверки следователем будут установлены дети, пострадавшие от противоправных действий воспитателя, а также дана оценка действиям работников дошкольного учреждения", - говорится в сообщении ведомства.

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани проводят проверку после публикации в социальных сетях ролика, на котором воспитатель детского сада в Краснодаре наносит удары нескольким детям. Об этом сообщили журналистам в среду в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В департаменте образования администрации Краснодара ТАСС пояснили, что инцидент произошел в детском саду №176. Сотрудники департамента выехали на место и провели служебное расследование.

"С воспитателем расторгнут трудовой договор. За ослабление контроля за деятельностью коллектива заведующей МАДОУ № 176 подготовлено распоряжение администрации муниципального образования города Краснодара о применении дисциплинарного взыскания. С коллективом проведен дополнительный инструктаж о недопустимости применения мер психического и физического воздействия на детей", - сказали в департаменте.

В среду в социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором зафиксировано, как женщина бьет нескольких детей. Автор видеозаписи уточнял, что инцидент произошел в детском саду №176 "Карандаш" в жилом комплексе "Панорама" в Краснодаре, а женщина, наносящая удары, является воспитателем средней группы.

Это уже не первый инцидент с применением сомнительных методов воспитания к детям в Краснодаре. В мае заведующая детским садом №74 поставила на колени ребенка и заставила его целовать землю за то, что он не проявлял патриотизма к родине, женщина была уволена.