С начала года в Чечне уничтожили двух боевиков

ГРОЗНЫЙ, 24 июля. /ТАСС/. Два боевика уничтожены в Чечне в 2019 году при оказании вооруженного сопротивления, еще три участника бандгрупп явились с повинной. Об этом сообщил глава МВД республики Руслан Алханов на расширенном заседании коллегии.

"За шесть месяцев 2019 года в результате совместных оперативно-разыскных и специальных мероприятий на территории республики задержано 40 преступников за преступления террористического характера и экстремистской направленности. Склонено к явке с повинной три участника бандгрупп, при оказании вооруженного сопротивления уничтожены два боевика", - отметил глава ведомства.

По его словам, за тот же период времени уровень раскрываемости преступлений в республике составил 87,8%, что выше аналогичного показателя в среднем по России.

"Уровень преступности в расчете на 100 тыс. человек составил 132,2 преступления, что является наименьшим значением по России и в 5,3 раза меньше среднероссийского показателя. Более безопасными стали улицы, дороги и другие общественные места", - добавил Алханов.

Также глава ведомства отметил снижение на 16,5% количества зарегистрированных ДТП в регионе.