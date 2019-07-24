Комитет Думы по экологии попросит кабмин ввести единые требования по борьбе с борщевиком

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду поручила своему профильному комитету по экологии и охране окружающей среды обратиться в правительство и в Российскую академию наук с просьбой ввести единые требования для регионов по борьбе с борщевиком и придать ему статус карантинного объекта. Проект соответствующего протокольного поручения подготовили депутаты от всех четырех фракций нижней палаты парламента.

"В последние годы в России начал активно распространяться сорняк - борщевик Сосновского, начиная с обочин шоссе и железных дорог, ЛЭП, газопроводов, различных полос отчуждения и захватывая все большие территории населенных пунктов", - указывается в документе.

"Просим поручить комитету Государственной думы по экологии и охране окружающей среды обратиться в правительство РФ и Российскую академию наук с просьбой рассмотреть возможность разработки и утверждения единых федеральных требований или методических указаний для регионов по борьбе с борщевиком Сосновского, а также возможность присвоить борщевику Сосновского статус карантинного объекта", - говорится в поручении.

В Госдуме отметили, что принимаемые на данный момент меры по борьбе с сорняком "не приводят к долгосрочному эффекту, если собственники частных земель также не предпринимают мер". "В этой связи представляется целесообразным принять меры на федеральном уровне" - считают в нижней палате парламента.