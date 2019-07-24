Москалькова призвала волонтеров сообщать ей о фактах домашнего насилия

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, отвечая в среду на вопросы участников молодежного форума "Территория смыслов", попросила добровольцев сообщать в аппарат омбудсмена о случаях домашнего насилия.

"Чем могли бы быть полезны волонтеры? Первое, нам нужны сведения из любых уголков и в любом виде о том, что происходит в этой сфере [домашнего насилия]. Стало известно, что стариков в какой-то семье не выпускают на улицу - сообщайте нам. Или о том, что жену муж унизил нецензурной бранью", - сказала Москалькова, отвечая на просьбу одного из участников рассказать, как добровольцы могут помочь в предупреждении насилия в семьях.

Кроме того, она призвала волонтеров создавать центры помощи жертвам домашнего насилия и в очередной раз заявила о необходимости принятия специализированного закона о противодействии домашнему насилию. "Этот закон должен урегулировать вопросы статуса центров [помощи жертвам домашнего насилия], также правового просвещения [в сфере противодействия домашнему насилию]", - подчеркнула она.