В Чечне назвали абсурдом информацию о массовой казни задержанных в республике

ГРОЗНЫЙ, 24 июля. /ТАСС/. Фантазией и абсурдом назвали в Чечне информацию СМИ о якобы массовом убийстве задержанных в Грозном и содержании их в подвале полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом ТАСС заявил помощник главы республики и директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.

Ранее "Новая газета" опубликовала статью о массовом убийстве задержанных, которое якобы произошло в Грозном в конце января 2017 года. По данным издания, их содержали в подвале под спортзалом полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова. Также в публикации говорится о том, что задержанный по обвинению в участии в вооруженной группе Имран Дасаев был доставлен в резиденцию главы Чечни и ранен в ногу из-за действий Рамзана Кадырова.

"Все это абсурд и бурная фантазия, ничего из этого не соответствует действительности. Мы помним их громкие заявления о незаконных местах лишения свободы в Аргуне. После этого приехала целая делегация правозащитников, которые вдоль и поперек обшарили весь Аргун, но так ничего и не нашли", - сказал Дудаев.

По его словам, в чеченском обществе, в котором до сих пор существует институт традиций предков, ни одна семья не допустит незаконного посягательства на свободу своих близких со стороны кого бы то ни было.

"Сотрудники правоохранительных органов Чеченской Республики, как никто другой и нигде в другом месте, четко осознают свое призвание - защищать права жителей региона и охранять правопорядок на вверенной им территории. Ведь наш народ в недавнем прошлом испытал на себе все тяготы безвластия, нарушения прав человека и массовых преступлений", - добавил он.