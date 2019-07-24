Власти Калининградской области выкупили здание "Дома Советов" в центре Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Власти Калининградской области выкупили у владельцев неиспользующееся здание "Дома Советов", которое возвышается над историческим центром Калининграда. Об этом ТАСС сообщил в среду руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Дом Советов" из двух 21-этажных башен начали строить в 1970 году. Правительство Калининградской области объявило о планах его приобретения в 2018 году.

"Сделка по выкупу здания завершилась. 99% компании, которой принадлежал "Дом Советов", сейчас находится у Корпорации развития Калининградской области, и 1% у региональной энергетической компании", - сказал Лысков, добавив, что пока не может уточнить сумму сделки.

Как сообщал ранее губернатор области Антон Алиханов, перед покупкой был проведен полный аудит состояния сооружения и эксперты дали заключение, что его восстановление возможно. Для ввода в эксплуатацию с учетом необходимых работ потребуется от двух с половиной до трех лет. Губернатор также сообщал, что регион рассматривает возможность перевода в здание структур областного правительства после его ремонта и оснащения. Сообщалось, что вопросы ремонта и адаптации здания область может решить совместно с единым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Также обсуждался вопрос взаимодействия в финансировании работ по ремонту сооружения с Внешэкономбанком.

"Дом Советов" расположен рядом с площадкой, которую занимал замок Кенигсберг, давший название городу, выросшему у его стен. Ввод сооружения в эксплуатацию планировался на IV квартал 1988 года, но работы приостановили во второй половине 1980-х годов. Здание готово на 95%. Современный вид оно приобрело в 2005 году к празднованию 750-летия Калининграда - его отремонтировали, вставили окна и покрасили, но так и не использовали.

Замок Кенигсберг был заложен в 1255 году чешским королем Отакаром II Пржемыслом. Стены замка сохранились после массированных бомбардировок англо-американской авиации и штурма Кенигсберга в августе 1944 - апреле 1945 года. Он был окончательно снесен в 1967 году по решению Калининградского обкома КПСС. Неоднократно высказывались предложения о частичном восстановлении исторического сооружения, однако этот вопрос решен не был.