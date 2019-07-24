Глава Крыма попросил проверить выдачу лицензии на добычу песка с исчезающей косы

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к прокурору с просьбой провести проверку чиновников, которые выдавали лицензию на добычу песка на Бакальской косе - ландшафтном парке, который исчезает из-за размыва почвы.

Ранее в СМИ сообщалось, что добыча песка на Бакальской косе, которая в промышленных масштабах продолжается с 2015 года, привела к тому, что большая часть косы исчезла. Активисты создали петицию с требованием прекратить выработку песка.

"Несмотря на неоднократные обращения в Федеральное агентство по недропользованию с просьбой не продлевать лицензию частной компании, которая занимается добычей песка в этом районе, нас не услышали. В этой связи прошу прокурора Республики Крым Олега Анатольевича Камшилова провести проверку действий должностных лиц, выдавших лицензию, и оценить ущерб, нанесенный добычей песка", - написал в среду Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".

Бакальская коса длиной 6 км омывается течениями с разных сторон. С 2000 года Бакальская коса - региональный ландшафтный парк, площадью 1,5 тыс. га, находятся на грани исчезновения из-за того, что штормы размывают и вымывают почву. После сильных штормов 2005 и 2007 годов часть косы полностью размыло и в результате образовался остров, который каждый год становится меньше.

Ранее сообщалось, что до 2019 года на Бакальской косе проводился молодежный форум "Таврида", в этом году "Таврида" переезжает в район Судака.