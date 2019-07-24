Эрмитаж и Высшая школа экономики совместно займутся просветительской работой с молодежью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (ВШЭ) подписали в среду в Санкт-Петербурге соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает, в частности, реализацию совместных программ по научно-просветительской работе с молодежью.

"Мы надеемся с помощью университета "Высшая школа экономики" освоить некие новые способы и приемы работы с тем, что будет следующим поколением, потому что задача музея - передать все последующим поколениям", - сказал на церемонии генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, отметив, что молодежная аудитория представляет особый интерес для музея.

Со стороны ВШЭ соглашение о партнерстве подписал ректор Ярослав Кузьминов. Он отметил, что в петербургском кампусе вуза динамично развивается школа гуманитарных наук и искусств, и соответствующий факультет пользуется большой популярностью. "Мы открываем обучение сейчас по новым направлениям. С этого года открыт прием на отдельный трек по музейному делу в пятилетнем бакалавриате истории", - сказал он.

По данным пресс-службы Эрмитажа, соглашение направлено на сотрудничество в области научно-просветительской работы с молодежью, совместных исследований, а также проведения конференций, лекториев и круглых столов. Также документ предполагает возможность прохождения практики и стажировок в музее для студентов университета. Отмечается, что студенты ВШЭ смогут посещать образовательные программы Молодежного центра Эрмитажа, в частности семинары по истории и теории искусства, лекционно-практические курсы с коллективной творческой работой и многое другое.

Пиотровский отметил, что Эрмитаж и ВШЭ уже имеют опыт сотрудничества. Так, в декабре 2018 года стороны совместно провели научно-практическую конференцию "Пространство современного музея" в Лектории Главного штаба, на которой обсуждались практики работы с молодежной аудиторией в мировых музеях. В числе ближайших мероприятий в рамках партнерства с ВШЭ гендиректор Эрмитажа назвал проведение совместно с вузом интеллектуального марафона.