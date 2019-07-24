Бастрыкин: дела о преступных сообществах бизнеса связаны с игорным бизнесом и обналичкой

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Уголовные дела в отношении предпринимателей по статье 210 УК РФ ("Создание преступного сообщества") связаны с незаконным игорным бизнесом и незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" в преддверии Дня работника органов следствия.

Он подчеркнул, что после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным глава государства поручил проанализировать практику применения статьи 210 УК РФ.

"В 2018 году в Следственном комитете возбуждено 41 уголовное дело о преступлениях, предусмотренных статьей 210 УК РФ, - заметил Бастрыкин. - Большинство их носит общеуголовный характер, связано с террористической деятельностью, незаконным оборотом наркотиков и другими преступлениями". По его словам, в этом году СК возбудил лишь четыре уголовных дела по этой статье, связанных со сферой предпринимательства. "То есть вовлечение предпринимателей в такого рода преступную деятельность - нечастое явление", - пояснил он.

"Это прежде всего незаконная игорная деятельность, для ведения которой создаются юридические лица, нанимается персонал с фиктивными обязанностями, фактически занимающийся организацией подпольных казино, - рассказал Бастрыкин. - Сюда входит и охрана, и обслуживание телекоммуникационных сетей, и ведение финансовой документации, и вопросы отмывания полученных средств. Помимо игорной есть пример незаконной банковской деятельности, в ходе которой с помощью официально образованных юрлиц происходит обналичивание и отмывание незаконно полученных доходов, в том числе в результате хищения бюджетных средств". Кроме того, "есть практика использования юрлиц для фиктивного участия в государственных закупках с целью хищения бюджетных средств, а также иные формы их хищения в виде обналичивания материнского капитала и возмещения НДС из бюджета РФ".

Председатель СК заверил, что "в целом идет тенденция к снижению числа лиц, в отношении которых в ходе предварительного следствия применяется мера пресечения в виде заключения под стражу". А в отношении предпринимателей такая мера пресечения "избирается только в том случае, если они совершили преступления не в сфере предпринимательской деятельности", добавил он. Для ограждения честных предпринимателей от необоснованного давления в СК выделен специальный канал связи и на постоянной основе организован личный прием представителей бизнеса для возможности сообщить о нарушениях их прав, добавил Бастрыкин.