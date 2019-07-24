Более 2 тыс. человек участвуют в митинге против нарушений на выборах в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Согласованный митинг против нарушений на выборах в Петербурге собрал в среду вечером на площади Ленина более 2 тыс. человек, сообщили ТАСС в региональном управлении МВД.

"На митинге присутствует 2,2 тыс. человек", - сказал представитель ведомства.

По мнению политолога Сергея Григорьева, участниками митинга стали те, кто не смог собрать нужное количество подписей и зарегистрироваться кандидатами на выборы.

"Многие из присутствующих на данном мероприятии - это те, кто не смог собрать подписи или допустил значительные ошибки при подготовке документов. Когда хочешь стать депутатом или баллотируешься на другие должности, необходимо понимать, что это не только работа с избирателями, но и работа с документами. Если человек на этапе подготовки документов не может справиться с законом и выполнить требования комиссии, то какими депутатами они будут, если изберутся?" - отметил эксперт в разговоре с ТАСС.

В единый день голосования, 8 сентября, в Петербурге планируется проведение губернаторских выборов и выборов депутатов 110 муниципальных советов. Большое количество жалоб в Санкт-Петербургский избирком поступило на работу избирательных комиссий муниципальных образований, часть из них рассматривается судом.

В новость внесены изменения (21:38 мск) - добавлен комментарий политолога