Передвижная эколаборатория заработала в заповеднике "Пасвик" под Мурманском

МУРМАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Передвижная лаборатория на базе внедорожника "КамАЗ" начала работу в заповеднике "Пасвик" в Мурманской области. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании "Норникель", выделившей средства на приобретение лаборатории, внутри автомобиля расположено оборудование, с помощью которого ученые могут на выезде заниматься научной работой, проводить мониторинг экологической среды.

"Единственная на сегодняшний день в Северо-Западном регионе России передвижная лаборатория - экомобиль заповедника "Пасвик" - приступила к работе", - сообщили в компании.

Автомобиль адаптирован к работе в условиях арктической природы, что дает возможность ученым использовать машину на любой местности. Автомобиль преодолевает практически любые препятствия: реки, бездорожье, скалистую тундру. Он оснащенный GPS-навигатором, современными фотоловушками, позволяющими делать фото или видео с заданной частотой, а также приборами для изучения состояния воздуха, почвы, воды.

Кроме того, в автомобиле есть морозильные камеры для хранения экспериментальных материалов. Он будет использоваться как на территории самого заповедника, так и в других районах Кольского полуострова в рамках различных проектов, в том числе международных.

Как сообщила ТАСС заместитель директора заповедника "Пасвик" Татьяна Снегирева, это уникальная возможность проводить научные исследования на выезде. "Автомобиль оснащен всем необходимым для длительного проживания, там можно и спать, и готовить пищу, есть генератор. Важно и то, что в нем безопасно находиться в условиях дикой природы, в отличии от палаток", - сказала Снегирева.

По ее словам, сам экомобиль полностью российского производства. Среди научного оборудования есть приборы разных стран-производителей. Оно подбиралось специально для научных работ, которые проводит заповедник.

Экологические проекты

С помощью передвижной лаборатории начаты сезонные работы на территории заповедника, ученые проводят мониторинг экологической среды. Среди запланированных работ - взятие проб почвы, воды, изучение состояния воздуха; обследование популяции бурого медведя и последующая видеосъемка фильма о животных. Также сотрудники заповедника проведут исследование краснокнижных видов зверей и птиц, в начале сентября пройдет учет осенней миграции птиц.

По словам заместителя директора заповедника "Пасвик" по научной работе Натальи Поликарповой, климатические условия заповедника не всегда позволяют проводить подобные экспедиции круглогодично. "Этим летом мы уже провели несколько выездов в удаленные районы нашей территории и смогли собрать объекты уникального природного разнообразия. Использование автомобиля с научным оборудованием позволяет покрывать большие расстояния, а значит, более эффективно использовать дневное время суток и особенности климатических условий Заполярья в летний период" - сказала замдиректора.

В августе экомобиль отправится в исследовательскую экспедицию для работ по двум международным проектам для исследования биосферы Заполярья в рамках программы сотрудничества "Коларктик'", в которой участвуют Россия, Швеция, Норвегия и Финляндия. Одним из этих проектов является ReARK, цель которого - мониторинг природного состояния рек Пас, Индем и Вяла и выработка рекомендаций международной группы для экологического восстановления и сохранения их биологического разнообразия.

Второй проект - "Феномены арктической природы" - носит просветительский характер. Проект позволит создать серию природных выставок в визит-центрах трех стран: Финляндии, Норвегии и России. Экспозиции наглядно представят арктическое наследие северного региона и будут способствовать формированию и развитию культуры экологического туризма этих стран.

Помощь бизнеса

Как отметил директор "Пасвика" Владимир Чижов, средств заповедника на такую лаборатории не хватило бы. "Реализация таких проектов невозможна без поддержки большого бизнеса, заинтересованного в устойчивом развитии территорий, сохранении естественного биоразнообразия и заботы о будущем поколении. Заповедник сотрудничает с "Норникелем" уже на протяжении нескольких лет. За это время нам совместно удалось реализовать ряд уникальных проектов по изучению заповедника", - сказал он.

Так, в 2017 году в поселке Никель на границе с Норвегией был открыт многофункциональный визит-центр площадью 800 кв. м, который выполняет функцию международной диалоговой площадки для обсуждения актуальных вопросов приграничных территорий России, Норвегии и Финляндии. Инвестиции в его создание составили 70 млн рублей.

Расположенная в Мурманской области Кольская ГМК "Норникеля" сотрудничает с другим крупным заполярным заповедником - Лапландским. Проекты осуществляются уже несколько десятков лет. Совместная работа металлургов и сотрудников заповедников помогает улучшать экологию региона.

Как отметил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов, результаты исследований природоохранной территории, расположенной рядом с действующим производством "Норникеля", свидетельствуют о стабильной экологической ситуации. "Мурманская область поступательно движется в зеленый сектор наших рейтингов, и это, безусловно, заслуга совместных усилий экологов, местных сообществ и промышленных гигантов", - сказал он.

Заповедник на границе

Заповедник "Пасвик" создан в июле 1992 года для сохранения и изучения самых северных в Европе сосновых лесов, обширных водно-болотных угодий, водоплавающих птиц и ведения комплексного мониторинга северных экосистем. В заповеднике есть редкие виды флоры и фауны, включенные в Красные книги России и список Международного союза охраны природы и природных ресурсов (IUCN).

Заповедник участвует в работе российско-норвежской межправительственной комиссии по охране окружающей среды, российско-финской комиссии по приграничным водоемам, российско-финской межправительственной рабочей группы по охране окружающей среды, федерации "Европарк".