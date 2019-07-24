Посольство РФ в Лондоне предупредило о проблеме размещения детей в ненадлежащих условиях

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне предупредило родителей о необходимости тщательной проработки всех вопросов, связанных с направлением детей на обучение в летние школы Великобритании. Об этом говорится в распространенном в среду коммюнике российского дипломатического представительства.

"В консульский отдел поступают обращения граждан, столкнувшихся с проблемами размещения детей в ненадлежащих жилищных условиях или в недружелюбных британских семьях. Порой в результате безответственного подхода руководителей групп теряются заграничные паспорта детей, что усложняет процесс их возвращения на родину. В результате этого некоторые несовершеннолетние дети вынужденно отстают от своей группы и сталкиваются с проблемой перелета без сопровождения взрослого. Ожидания детей от пребывания в чужой стране не всегда оправдываются, и зачастую родителям приходится забирать их обратно в Россию раньше срока окончания учебы. При этом необходимо учитывать сложность и сроки получения британской визы", - отметило посольство РФ, призвав "со всей серьезностью подходить к выбору соответствующей организации по подготовке учебных туров, а также принимающей британской школы".

В российском дипломатическом представительстве рекомендовали "внимательно изучить перед подписанием юридически обязывающий договор, содержащий условия о сторонах договора, месте проживания ребенка, сроках обучения, стоимости, образовательном курсе (включая проживание в семьях) и ответственности сторон". "Особо отмечаем случаи с низким уровнем качества оказания медицинской помощи в Великобритании, на что в посольство поступают многочисленные жалобы. Даже несмотря на наличие медицинской страховки, без которой не рекомендуется выезжать из Российской Федерации, обращение к местной медицине не всегда гарантирует первую помощь по российским стандартам и эффективное купирование того или иного заболевания", - говорится в сообщении.