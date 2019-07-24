В Петербурге на выставке впервые представили экземпляры предшественников АК-47

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Порядка 40 новых экспонатов - предшественников АК-47 - представили на открытии расширенной выставки, посвященной 100-летию со дня рождения создателя знаменитого автомата Михаила Калашникова. Экспозиция открылась в среду в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.

"Мы добавили в экспозицию около 40 новых экспонатов из фондов музея, которые показывают многообразие [процесса создания автомата Калашникова]. Образцы автоматов были доступны ранее только исследователям, они изучались, информация о них публиковалась, но в полном объеме не были представлены на экспозиции. Сейчас мы решили представить их общественности. Это практически все, что есть у музея, касающееся личности Михаила Калашникова", - рассказал в среду ТАСС начальник отдела фондов музея кандидат технических наук Руслан Чумак.

Экспозиция постоянной выставки расширилась за счет экземпляров оружия других конструкторов, которые наравне с Михаилом Калашниковым, участвовали в конкурсе на создание нового поколения вооружения для Советской армии. Посетители музея смогут увидеть разработки Коробова, Рукавишникова, Кузьмищева, Булкина, Дементьева и других конструкторов. Кроме того, дочь Михаила Калашникова Елена Калашникова предоставила во временное пользование музею бронзовую скульптуру своего отца авторства Владимира Курочкина, где он изображен в возрасте, когда создавались первые образцы АК-47.