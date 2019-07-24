В СК рассказали о новых возможностях ДНК-экспертизы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Новые возможности генетических экспертиз в будущем позволят криминалистам устанавливать возраст и национальность подозреваемых за несколько часов. Об этом сообщил в интервью "Комсомольской правде", опубликованном в четверг, руководитель отдела медико-биологических исследований Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК Михаил Игнашкин.

"Использование возможностей технологии секвенирования [устанавливают последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК] следующего поколения [NGS] позволяет, кроме индивидуализирующих признаков, исследовать признаки, анализируя которые мы можем судить о фенотипических и этногенетических. Исследования... позволят нам судить о возрасте лица, причем точность анализа будет в пределах двух-трех лет", - сказал он.

По словам Игнашкина, через несколько часов оперативники будут знать не только национальность, но примерный возраст подозреваемого. "Если его не поймают по горячим следам, эти данные будут храниться не менее 100 лет в Федеральной базе данных геномной информации", - сообщил он.

Игнашкин рассказал, что генетикам удалось установить кисти рук террориста-смертника, устроившего взрыв в аэропорту Домодедово в 2011 году. "Данная информация позволила экспертам-дактилоскопистам проверить по базе его следы. А данные ДНК подсказали, что установленная Y-хромосомная гаплогруппа характерна для жителей Северного Кавказа и часто встречается у жителей Ингушетии. Эта информация позволила сузить поиск", - рассказал Игнашкин.

Он сообщил, что генетический профиль лица, оставившего след на месте преступления, направляется на учет в Федеральную базу данных геномной информации, оператором которой является МВД России. "Уже есть решение о подключении к федеральной базе экспертных подразделений СК России, что сейчас и происходит. Если раньше нам надо было делать бумажный запрос, то теперь мы сможем дополнять базу и вести проверку данных как полноправный пользователь. Значит, сможем быстрее находить причастных к совершению преступлений", - сказал представитель Следственного комитета.

Он уточнил, что в этой базе собраны результаты исследования биологических материалов неустановленных лиц, которые были обнаружены на месте преступлений, а также генетические профили осужденных за тяжкие преступления. По мнению Игнашкина, если раньше работа в большей степени основывалась на исследовании оружия и дактилоскопии, то теперь больший интерес следователей и оперативников представляют биологические следы. "Молекулярная генетика стала развиваться семимильными шагами. Некоторые исследователи говорят, генетическая экспертиза приведет к большей революции в криминалистике, чем дактилоскопия", - отметил эксперт.

Советская методология

Криминалисты СК исследуют методологию поиска следов преступника на теле жертвы, которая изучалась в 1940-х годах в СССР.

"Криминалисты Главного управления криминалистики проводят научно-исследовательскую работу, которая вооружит [их] методологией, облегчающей решение задач по поиску и изъятию контактных следов, которые преступник оставил на теле жертвы. Любопытно, что подобные исследования проводились еще в СССР в 40-х годах прошлого века, но тогда не нашли широкого применения", - сказал он.

В частности, проводились модельные эксперименты - специально поставленные опыты, результаты которых анализировали, делали выводы, составляли методические рекомендации. Потом опыт нарабатывался на практике. В качестве примера Игнашкин привел убийство и изнасилование ребенка в прошлом году в Подмосковье, когда генетический профиль преступника был установлен после осмотра тела и исследования с применением разрабатываемых рекомендаций. Этот профиль совпал с подозреваемым в совершении этого преступления. "Затем методика дорабатывалась и сейчас находится в стадии оформления документации", - сказал Игнашкин.

Кроме того, в рамках программы Союзного Государства "ДНК-идентификация" специалисты создают отечественные наборы и технологии, которые позволят экспертам-генетикам с заданной точностью определять цвет глаз и волос, этногеографическое происхождение, возраст человека, оставившего след на месте преступления.

Молчаливые свидетели и курьезные случаи

Игнашкин также рассказал о случае, когда эксперты в Европе нашли в машине убитой женщины москита, который хранил в себе ДНК убийцы, и благодаря этому свидетелю быстро нашли подозреваемого. "Так что молчаливые свидетели преступления могут запросто сидеть на потолке и ждать опытного эксперта", - сказал он. По словам Игнашкина, для исследования и получения генетического профиля достаточно всего 10-15 клеток ДНК.

Также был и курьезный случай в практике криминалистов, связанный с квартирной кражей. "Следственно-оперативная группа приехали осматривать место преступления, а там уже проведена генеральная уборка. Бабушка постыдилась встречать группу в неубранной квартире - собрала разбросанные вещи, помыла полы, протерла пыль, чтобы встретить гостей при всем параде", - рассказал Игнашкин. Он отметил, что в случае квартирной кражи нельзя ничего трогать или даже входить в квартиру, тем более, что там могут все еще находиться преступники. Также человек может затоптать следы, по которым эксперты могут определить марку, размер и отпечаток протектора ботинка преступника.