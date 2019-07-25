Хайнань и Гродненская область в Белоруссии устанавливают побратимские отношения

ХАЙКОУ /Китай/, 25 июля. /ТАСС/. Южная островная китайская провинция Хайнань и Гродненская область Белоруссии договорились об установлении побратимских отношений. Соответствующее соглашение о намерениях, как пишет газета "Хайнань жибао", было подписано между сторонами в административном центре провинции городе Хайкоу 23 июля.

Соглашение направлено на установление более тесных связей между этими регионами с целью продвижения дружественных контактов, а также активизации взаимодействия в торгово-экономической сфере. Побратимские отношения, пишет издание, позволят не только укрепить стратегическое взаимодействие в целом, но и нарастить сотрудничество по таким направлениям, как туризм, наука, технологии, инновации, культура, образование, и другим. Соответствующие договоренности будут способствовать также продвижению дружбы между народами Китая и Белоруссии.

Как пишет издание, правительства двух регионов путем активизации сотрудничества внесут свой вклад в сопряжение китайской инициативы "Один пояс - один путь" и Евразийского экономического союза.

Гродненская область расположена в западной части Белоруссии. Она занимает площадь в 25 тыс. квадратных километров, а численность населения составляет порядка 1,04 млн человек. В этой области, отмечает "Хайнань жибао", хорошо развиты торговля, сельское хозяйство, здравоохранение и туризм.

Заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Виктор Лискович, пишет газета, высоко оценил уровень развития медицины и туризма на Хайнане и выразил уверенность в том, что в провинции довольно много проектов, в которые стоит инвестировать. Он отметил необходимость скорейшего налаживания прямого авиасообщения между китайской провинцией и Гродненской областью в целях активизации дальнейшего взаимодействия между ними.