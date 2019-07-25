"Известия": мошенники стали чаще брать микрокредиты по чужой электронной подписи

ТАСС, 25 июля. Количество обращений по вопросам займов, оформленных на третье лицо с помощью электронной подписи, в первой половине 2019 года составило 15,4% от общего их объёма. За аналогичный период прошлого года их было зарегистрировано всего 4,7%. Такие данные саморегулируемой организации микрофинансовых организаций "Микрофинансирование и развитие" приводит газета " Известия ".

"Всплеск такого рода преступлений начался в конце прошлого года. Как правило, в большинстве случаев мошенничество вскрывается на стадии взыскания, в связи с чем микрофинансовая компания вынуждена приостановить процесс получения долга и начать разбираться, кем является пожаловавшийся клиент - мошенником или пострадавшим. В итоге компании несут убытки, а те из них, кто становится "антилидером" по количеству жалоб, привлекают к себе внимание регулятора и саморегулируемых организаций", - пояснила газете директор "Микрофинансирование и развитие" Елена Стратьева.

Как пишут "Известия", чаще всего россияне узнают об оформленных на их имя кредитах уже после того, как с них начинают требовать долг. "Впоследствии выясняется, что при заключении договора с микрофинансовой компанией были предъявлены документы на одного человека, а номер телефона, с которого подтверждалась электронная подпись, был оформлен на другое лицо (либо использовалась утерянная или украденная сим-карта)", - уточняет газета.

Создание единой цифровой среды доверия, а также развитие перспективных технологий идентификации (включая биометрию) предусмотрено в нацпроекте "Цифровая экономика".