В штате Нью-Йорк запретили удалять кошкам когти

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо утвердил законопроект, запрещающий удаление когтей (онихэктомию) у кошек. Согласно информации, размещенной на сайте губернатора, Нью-Йорк стал первым штатом США, в котором вступил в силу подобный запрет.

Куомо в своем заявлении отметил, что благодаря закону животные больше не подвергнутся этому бесчеловечному и необязательному испытанию. "Удаление когтей - жестокая и болезненная процедура, которая может создать физические и поведенческие проблемы для беспомощных животных, и сегодня ей положен конец ", - указал губернатор. Законопроект был подписан в понедельник и вступил в силу немедленно.

Ранее сообщалось, что нарушение запрета грозит владельцам кошек штрафом, не превышающим $1 тыс. Проект закона не предусматривал таких исключений, как удаление когтей в терапевтических целях или ввиду заболевания домашнего питомца.

Согласно информации, которая приводится на сайте губернатора штата, процедура онихэктомии заключается в удалении всей или большей части последней кости каждого пальца передней лапы. При этом разрываются сухожилия, нервы и связки, которые обеспечивают нормальное функционирование лапы, что приводит к сильной хронической боли и другим серьезным проблемам. После удаления когтей кошки зачастую меняют свою походку и центр тяжести, вызывая тем самым нагрузку на суставы лап и позвоночник, что может привести к раннему артриту и продолжительной боли в спине и суставах.

"С таким количеством доступных недорогих и безболезненных альтернатив нет никаких причин продолжать эту варварскую практику здесь, в Нью-Йорке, или где-либо еще, - указала автор законопроекта, член Законодательной ассамблеи (парламента) штата Нью-Йорк, демократ от Манхэттена Линда Розенталь. - Мы надеемся, что другие штаты в скором времени последуют нашему примеру".

Законодательная ассамблея Нью-Йорка в этом году дебатирует множество законопроектов, касающихся домашних животных. В частности, предлагается штрафовать зоомагазины за отсутствие пожарной сигнализации и владельцев за отсутствие должного присмотра за питомцами. Есть и идея увеличить штрафы в отношении лиц, уличенных в том, что они фабрикуют основания для получения кредитов под заведение животных.

По данным CNN, онихэктомия запрещена в нескольких округах и городах США, включая Сан-Франциско и Денвер.