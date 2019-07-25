Путин направил приветствие участникам Форума молодежных лидеров России и Киргизии

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Форума молодежных лидеров России и Киргизии. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Форум объединил целеустремленную, талантливую молодежь - представителей бизнеса и аграрного сектора, студенческих и волонтерских организаций. Тех, кто стремится в полной мере реализовать свой профессиональный и творческий потенциал, внести вклад в социально-экономическое и научно-техническое развитие наших стран", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что форум обеспечивает хорошую возможность для обсуждения многих актуальных вопросов российско-киргизских отношений и проблематики евразийской интеграции, а также для обмена новыми интересными идеями и наработанным опытом.

Путин выразил уверенность, что участники мероприятия проведут конструктивные дискуссии, а выдвинутые ими инициативы и проекты будут востребованы на практике и послужат дальнейшему укреплению отношений между Россией и Киргизией.

Форум молодежных лидеров России и Киргизии, направленный на интенсификацию сотрудничества двух стран, пройдет в Киргизии с 25 по 30 июля.