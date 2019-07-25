СМИ: французский изобретатель попытался пересечь Ла-Манш на флайборде

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Знаменитый французский инженер Франки Запата, продемонстрировавший свою летающую платформу во время парада 14 июля в Париже, не смог перелететь на ней пролив Ла-Манш, досрочно завершив свой опасный эксперимент. Об этом сообщает в четверг телеканал BFM.

После взлета, состоявшегося в 09:06 по местному времени (10:06 мск) на берегу пролива близ французской коммуны Сангатт, изобретателю предстояло преодолеть 36 км на высоте 15-20 метров со скоростью порядка 140 км/ч. По пути он должен был один раз остановиться на дозаправку, приземлившись на заранее вставшую на маршруте лодку, однако, по предварительным данным, именно дозаправка пошла не по плану. Из-за сильной качки он задел посадочную платформу и упал.

"Все решили считанные миллиметры, - приводит телеканал слова представителей команды Запата. - Он задел платформу дозаправки и упал в воды Ла-Манша". Как отмечается, сам Запата не пострадал и лично сообщил ожидавшим его на берегу родственникам о случившемся. "Физически он не пострадал <...> но очень расстроен", - указали представители команды.

Финальной точкой маршрута должна была стать местность близ города Сент-Маргарет Бэй (Великобритания), где с самого утра собралась толпа поклонников изобретателя, которые так и не дождались своего кумира. При этом изначально конкретные места старта и финиша не планировалось разглашать, чтобы избежать большой толпы и не принимать дополнительные меры безопасности.

По словам Запата, источником вдохновения для этого рискованного предприятия для него послужил подвиг французского изобретателя и авиатора Луи Блерио, который 25 июля 1909 года стал первым пилотом, перелетевшим через Ла-Манш. На преодоление пути в 37 км у него ушло 37 минут.

Летающая платформа Flyboard Air ("Летающая доска"), на которой изобретатель отправился в путь, снабжена пятью небольшими реактивными двигателями, которые позволяют ей разгоняться вместе с оператором до 195 км/ч, а без оператора, с дистанционным управлением для перевозки грузов, - до 400 км/ч. Двигатели работают на авиационном керосине и в обычных условиях запаса топлива хватает на семь минут. Платформа может использоваться на высоте до 3 - 3,5 км.