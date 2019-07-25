ТАСС в спецпроекте объяснил, как Полтавская битва сделала Россию империей

ТАСС представил спецпроект "Полтава, Карл! Как одна битва изменила Европу", который рассказывает о двадцатилетнем периоде Северной войны. Публикация материала приурочена к 310-летию Полтавского сражения, состоявшегося в июле 1709 года по новому стилю.

Проект включает пять глав, которые раскрывают факторы, повлиявшие на исход войны за господство на Балтийском море. В первой главе авторы рассказывают о самом Полтавском сражении, силах сторон, а также о тактике русского и шведского правителей. В следующей речь идет о масштабных реформах Петра I, позволивших России соперничать с одной из сильнейших армий на континенте. Третья глава описывает течение Северной войны и, в частности, поход шведского короля на Москву. Далее в проекте показана общая политическая ситуация в Европе и то, как разные государства вмешивались в нее. В пятой главе отражено символической значение Полтавской битвы и ее последствия для России и всей Европы.

Авторы и иллюстраторы систематизировали многие разрозненные исторические данные, которые в проекте показаны в виде инфографики, также в материале присутствуют карты Европы того времени и подробная схема Полтавского сражения. Как отметил консультант ТАСС, профессор СПбГУ Павел Кротов, более 30 лет изучающий эту тему, "в итоге реализации проекта появилась историческая карта, наиболее точно отражающая ход и обстоятельства одной из самых знаменитых битв мировой военной истории".

Другой эксперт по Северной войне, привлеченный к работе над материалом, старший научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Артамонов подчеркнул важность сохранения памяти о Полтавской победе, "возвеличившей Россию и перевернувшей политические отношения" в большей части Европы. "Проект ТАСС можно назвать и благородным, и патриотическим. При всей разноголосице мнений и архивных данных по военной истории его авторы дали объемную и цельную картину первой половины Великой Северной войны", - сказал Артамонов. Он отметил в проекте "свежий взгляд на переломный период русской истории".