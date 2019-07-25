В РФ заболеваемость острыми гепатитами В и С достигла исторического минимума в 2018 году

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Уровень заболеваемости острыми гепатитами В и С в 2018 году составил 0,67 и 1,11 случая на 100 тыс. населения соответственно, такие показатели являются самыми низкими за все годы наблюдения, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Гепатит - это воспалительное заболевание печени. Существует пять основных его вирусов, известных как гепатит А, В, С, D и E (в зависимости от способов передачи). Симптомы гепатита могут различаться в зависимости от типа вируса, наиболее распространенными из них являются пожелтение кожи и глаз, чрезмерная утомляемость, тошнота, рвота и боли в области живота. При отсутствии своевременного лечения заболевание может привести к развитию фиброза (рубцевания), цирроза или рака печени.

"В 2018 году показатели заболеваемости острыми гепатитами В и С в стране достигли самых низких за все годы наблюдения уровней - 0,67 и 1,11 случая на 100 тыс. населения соответственно. Среди детей 0-14 лет показатель заболеваемости острым гепатитом В в 2018 году составил 0,04 на 100 тыс. возрастной группы, среди подростков 15-19 лет - 0,17, а среди взрослых 20-29 лет - 0,89", - сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, за последнее десятилетие в 2,2 раза снизилась заболеваемость острым гепатитом С (ОГС) - 1,1 случая на 100 тыс. населения. В том числе среди детей до 17 лет - в 3,2 раза (с 0,7 до 0,2 на 100 тыс. детей соответственно). "В 2018 году показатель заболеваемости ОГС детей был в пять раз ниже, чем показатель заболеваемости среди всего населения, доля детей составила 3,1% от общего числа заболевших ОГС", - добавили в ведомстве.

"Основную проблему для системы здравоохранения РФ представляют хронические гепатиты В и С <...> В 2018 году заболеваемость [ими] в РФ составила 17,9 и 32,7 случая на 100 тыс. населения соответственно. Вместе с тем, необходимо отметить, что в стране продолжает наблюдаться выраженная тенденция к снижению заболеваемости хроническими формами гепатита В и наметилась тенденция к снижению заболеваемости хроническим гепатитом С", - говорится в сообщении.

С 2009-го по 2018 год в целом заболеваемость хроническим гепатитом С снизилась на 21,1% и в прошлом году составила 32,7 случая на 100 тыс. населения, и в два раза среди детей до 17 лет - 1,4 случая (в 2019 году - 2,9). Согласно оценкам специалистов, смертность от исходов хронических гепатитов В и С в РФ за период с 2010-го по 2015 год выросла на 30%. В Роспотребнадзоре также добавили, что ежегодно в рамках вакцинации, от гепатита А в России прививается от 400 до 500 тыс. человек. "Общее число привитых против гепатита А в стране в 2002-2019 годах составило 6,2 млн. человек, в том числе 3,7 млн детей", - отметили в Роспотребнадзоре.